Выставка живописи и графики сургутской художницы Натальи Виль открывается в «Стерхе»

Галерея «Стерх» предлагает посетить летнюю по настроению выставку «Чудесные мгновения» — первую персональную выставку сургутской художницы Натальи Виль.

«Она пишет то, что окружает её, создавая, красивый, загадочный, уютный мир. Мир творчества, человеческих радостей, воспоминаний, фантазии», — представляют в «Стерхе» творчество художницы.

На выставке, которая продлится все лето — до 10 сентября — будут демонстрироваться живопись и графика (пастель) — фантазийные и романтические портреты, метафизические пейзажи, сказочная анималистика, декоративные натюрморты.