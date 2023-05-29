Депутаты Сургута одобрили изменения в бюджет на 2023 год

В Сургуте внесли поправки в доходную и расходную части бюджета. Так, оба показателя увеличили на 60 млн рублей. В большей степени доходы изменили за счет окружных дотаций и субвенций на оплату труда работников дополнительного образования и культуры из-за роста зарплат. Сэкономленные деньги направят на ремонт дорог, школ, детских садов, спортзалов и других объектов муниципальной собственности. Проект решения приняли на 18 заседании Думы Сургута в пятницу, 26 мая.

«Проект решения подготовлен с целью уточнения объема межбюджетных трансфертов, источника финансирования дефицита бюджета города, а также в связи обращениями главных распределителей бюджетных средств. Вопрос также рассматривался на заседании постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. По результатам рассмотрения проекта решения на заседании комитета принято решение рекомендовать Думе города принять проект решения в представленной редакции. Решение принято в целом», − объявил результаты председатель Думы города Максим Слепов.

Ранее на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу стало известно, что уменьшение средств более чем на два млрд рублей связано с субсидиями на строительство школ из-за невыполнения подрядчиками обязательств по концессионным соглашениям. «Дополнительно выделены 147 млн рублей на реализацию концессии по ледовой арене на месте бывшей базы СПОПАТ по концессии. Оно было заключено в прошлом году, сейчас идет этап проектирования. При формировании бюджета округ средства на 2023 год не довел, мы обеспечили подрядчика местными деньгами. Сейчас деньги высвободились и стали источником для перераспределения средств», − добавила директор департамента финансов Администрации города Маргарита Новикова.

Отметим, что на заседании также утвердили отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Доходы составили 36 млрд рублей, расходы − 37 млрд рублей, а дефицит − 1,2 млрд рублей.

Обзор главных решений, принятых на майском заседании Думы Сургута, − в материале siapress.ru.