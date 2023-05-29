Сургутяне очистили берег водоема в ходе экозабега

В Сургуте в минувшую субботу, 27 мая, прошел спортивно-экологический забег «Югра-Экозабег». Мероприятие состоялось в рамках XX Международной акции «Спасти и сохранить», сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Воспитанники и тренерский состав спортшкол города совместили бег трусцой и сбор мусора вдоль Югорского тракта в районе улицы Речной. По итогам от мусора очистили около тридцати тысяч квадратных метров береговой линии», - рассказали подробности в пресс-службе.

Экозабеги прошли и в других муниципалитетах ХМАО. В Сургутском районе самый массовый экозабег состоялся в Солнечном - там собралось более 100 человек.