Сургутские депутаты Думы приняли решение о новых требованиях к нестационарным торговым объектам

Дума Сургута решила принять проект с новыми требования к благоустройству нестационарных торговых объектов. В частности, правила касаются внешнего архитектурного облика киосков и павильонов, чтобы они не выпадали из общей городской среды. Теперь владельцам НТО нужно будет подстроить точку к определенному внешнему виду, цвету, материалу облицовки и вывески, а главное − к месту расположения. Об этом стало известно сегодня, 26 мая, на 18 заседании Думы города.

«На основании рекомендации комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города предлагаю принять проект решения в целом. За − 20, воздержались − двое. Решение принято в целом», − озвучил результаты председатель Думы города Максим Слепов.

Отметим, что ранее этот вопрос рассмотрели на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. Тогда депутат Владимир Болотов выразил мнение, что в проекте поставлены невыполнимые условия для предпринимателей. «Невозможно выдержать все условия. Если 15 метров от окон, три метра от тротуара, пять метров от других объектов, не на инженерных сетях, не на площадках, не на газонах… По факту это запрет на размещение нестационарных торговых объектов, на придомовой территории уж точно», − подчеркнул народный избранник, − Мы начали под одну гребенку всех причесывать, не выделяя никого. 400-500 объектов — это примерно по три рабочих места на каждый объект, примерно полторы тысячи человек. Мы все это должны осознавать».

На заседании Владимир Болотов также отметил, что ранее для павильонов формата «Союзпечать», «Овощи-фрукты» и «Ремонт обуви» предусматривались определенные преимущества. В сегодняшних правилах этого нет. «Каждый магазин, который в пристройке расположен, сначала это скромненький ларечек. Потом овощи вынесли. Потом жестью обшили. Потом пластиковые окна вставили, утеплили. Поэтому действительно такие правила, может быть, они кому-то кажутся жесткими, но, думаю, имеют место быть», − добавил ранее депутат Думы Сургута Богдан Гужва.