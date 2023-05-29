В жилом доме по улице Первопроходцев в Сургуте произошел пожар

В воскресенье, 28 мая, в жилом доме на улице Первопроходцев в Сургуте случился пожар. Из горящего здания спасли двух человек, еще 15 − эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

«В 14:39 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 14:56. Ликвидация (открытого горения) в 14:59. На пожаре спасено два человека, пожарными с использованием СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Пострадало два человека. Эвакуировано 15 человек. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались девять единиц техники, 32 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», − говорится в сообщении ведомства.

По информации СМИ, до приезда пожарных в спасении жильцов участвовали очевидцы. Они увидели сильный дым на девятом этаже, обнаружили в коридоре беременную женщину с подростком и эвакуировали их через люк на балконе.