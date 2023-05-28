Как проголосовать за благоустройство общественных пространств в Сургуте

Три дня (без учета сегодняшнего) остается у сургутян на то, чтобы определиться, какое из общественных пространств будет благоустроено в 2024 году первыми и с федеральным финансированием. Напомним, онлайн-голосование проходит на 86.gorodsreda.ru, здесь представлены четыре территории — сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (2 этап строительства), парк в микрорайоне 8 по улице Республики, 75, сцена в парковой зоне в микрорайоне 20А и спортивная площадка в этом же парке. Для того, чтобы проекты были включены в план федерального финансирования, совокупно они должны набрать 33 тысячи голосов — к сегодняшнему дню это условие выполнено, свой выбор сделали 33 328 сургутян. Лидирует среди всех объектов сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, набравший более 11 тысяч голосов.

«Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут реализованы в первоочередном порядке в 2024 году, в рамках федерального проекта, — напоминают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сургута. — В случае победы Сургут получит федеральное и окружное софинансирование в размере 80 процентов. Это означает, что город сможет благоустроить общественные пространства, участвующие в голосовании, с минимальными вложениями из местного бюджета. Поэтому важно, чтобы проголосовало как можно больше жителей».

Если вы до сих пор не поучаствовали в голосовании, можно сделать это до 31 мая включительно. Для этого следует:

1. Зайти на платформу по ссылке https://86.gorodsreda.ru/.

2. Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.

3. Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».

4. Пройти авторизацию через Госуслуги.

5. Выбрать дизайн-проект и проголосовать.