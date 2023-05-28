На Сургутском Мемориале Славы высадили пихту

Международная экологическая акция «Сад памяти» прошла накануне в Сургуте — на Мемориале Славы высадили 30 саженцев пихты.

«Более 2 500 сургутян отправились на фронт в годы Великой Отечественной войны. Земляки свято хранят и чтят память о героях тех страшных лет. «Сад памяти» — это символ благодарности предкам за их подвиг», — отмечают в администрации города.

«Акция посвящена воинам, которые самоотверженно защищали нашу Родину. Каждое дерево — это символ Победы, символ героизма тех людей, которые стояли на рубежах нашего Отечества. Место выбрано неслучайно, тут увековечена память о более чем тысячи сургутян», — прокомментировал заместитель главы Сургута Виталий Шаров, выступивший перед участниками акции — волонтерами Победы, кадетами лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина, ребятами из военно-патриотического объединения «Стрижи» имени М.О. Волкова школы № 19, а также школьниками города.

Отметим, что «Сад памяти» для Сургута — уже традиция: международная акция проводится с 2020 года, и цель ее — создать по всей стране 27 миллионов зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.