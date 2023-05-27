Участники интеллектуального полумарафона в Сургуте будут 12 часов играть в «Что? Где? Когда?

Сегодня, 27 мая, в Сургуте впервые организуют ночной интеллектуальный полумарафон «Сон разума». Его участники целых 12 часов с небольшими перерывами играть в «Что? Где? Когда?» и другие игры ума, посвященные истории и культуре страны.

«Всего планируется десять туров «Что? Где? Когда?», три тура «Мультиигр» и одна дополнительная музыкальная игра. Участие будет платным, но для обладателей «Пушкинской карты» сделают скидку в 50 процентов», – рассказали в пресс-службе АНО «Интеллектуальный клуб».

Мероприятие пройдет на базе исторического парка «Россия – моя история. Югра». В нем примут более 20 команд, однако заявки все еще принимаются, сообщили в клубе.

Напоминаем, ранее в siapress.ruрассказали, куда можно сходить в Сургуте на выходных.