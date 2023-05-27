В Сургутском районе на Ватьеганском месторождении произошел пожар

Накануне, 26 мая, на Ватьеганском месторождении в Сургутском районе произошло возгорание. Пожар смогли ликвидировать в 21:48, сообщил «Вестнику» заместитель начальника отдела, начальник отделения дознания ОНДиПР по району Дмитрий Машко.

«В 17:33 произошло газонефтеводопроявление с последующим факельным горением из скважины. Затем огонь перешел на АПРС-50 и оборудование для капитального ремонта скважин. Пожар ликвидировали в 21:48», – говорится в сообщении.

Отметим, что к тушению пожара привлекли 27 пожарных и семь единиц техники. В инциденте никто не пострадал. Кроме того, не было угрозы розлива нефтепродуктов.