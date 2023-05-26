Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Большой StandUp

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу в Невесомости состоится очередной большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на девяти городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 450, на входе: 600 рублей. 16+

Мастер-класс «Попугай Кеша»

Место проведения: Зал МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00.

День защиты детей с попугаем веселей! Для детей и их родителей появится возможность создать яркого, веселого попугая Кешу из фетра. Это прекрасная поделка создаст отличное летнее настроение. Детки могут придумать попугаю любое имя – здесь полет фантазии приветствуется!

Мастер: Лилия Швец.

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Эколого-просветительская выставка «Зеленый круг»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 14:00.

Выставочный проект представит живописные полотна о флоре и фауне из Красной книги ХМАО-Югры, плоскостные работы и пространственные инсталляции в таких стилях, как джанк-арт или треш-арт о вопросах экологии, арт-объекты о водных пространствах Югры, а также затронет тему внутренней экологичности человека.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

28 мая

Спектакль «Путешествие Маленького принца»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 11:00 и 13:00.

История, рассказанная в танце, об опыте странствия по Вселенной и попытке разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждой души.

Под завораживающую музыку юные воспитанники ДШИ № 1 Сургута, школы современного танца «Courage», артисты СМДТ вместе со зрителями отправятся в путешествие со знакомыми героями, повествующими о дружбе, любви, детстве и взрослении...

Наблюдая за странствиями Маленького принца, помогая ему, зрители вспомнят, что ребенок живет в каждом. Это возможность осмыслить свой опыт «приручения» и свое путешествие по этому миру.

Зрители увидят пластические номера на такие популярные песни, как «Земля в иллюминаторе», «Африка», «Туристы и аборигены», «Пустыня», «Hip-hop в районах». И, конечно же, они будут держать в уме истину о том, что «зорко одно лишь сердце».

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Шоу «Совет ДАМ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости состоится очередной выпуск юмористического импровизационного шоу «СОВЕТ ДАМ», в котором женщины-комики обсудят самые разные темы со зрителями и дадут советы. Вас ждет веселый воскресный вечер в прекрасной компании.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 450, на входе: 600 рублей. 16+

Спектакль «Золотой ключик или приключения Буратино»

Место проведения: Большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 14:00.

Эта сказка повествует о неизменных ценностях: дружбе, верности, доброте, умении оставаться самим собой в любых ситуациях, а также о том, как важно сохранять веру в мечту. С первых минут представления зрители оказываются в круговороте захватывающих приключений, происходящих с главным героем. Конечно, будет и золотой ключик, а какую потайную дверцу он открывает – вы, вместе с озорным Буратино и его верными друзьями, узнаете, когда посетите спектакль.

Телефон для справок: 52-18-12. Цена билета: 300-400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+