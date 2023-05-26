С марта 2023 года количество посетителей вытрезвителя в Сургуте постепенно увеличивается

Каждый третий гражданин, который попадает в сургутский вытрезвитель, оказывался вахтовым работником. При этом, с марта 2023 года количество его посетителей постепенно растет, сообщила «Вестнику» директор БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» Елена Варжинская.

«Из общего количества доля мужчин составляет 97%. Более половины доставленных (56%) –молодые люди возрастной категории 18-44 лет. Чуть менее половины (38%) – граждане среднего возраста 45-59 лет. Треть доставленных – это приезжие граждане (вахтовики), − рассказала глава центра.

Напоминаем, что 1 октября 2022 года в Сургуте открыли первый в городе вытрезвитель на десять мест. На сегодняшний день в центр доставили уже 842 человека. Из них 728 − разместили в учреждении.