За несколько дней до выпускного школьник из Сургута умер во сне, смешав таблетки с жидкостью для вейпа

В Сургуте умер девятиклассник из-за смешивания таблеток и жидкости для вейпа. Тело 15-летнего мальчика нашел отец за несколько дней до выпускного. Подросток умер во сне, сообщает Телеграм-канал «Ural Mash».

«Мы проводим процессуальную проверку по факту обнаружения трупа несовершеннолетнего. Выясняем причины смерти. Это все, что мы можем сказать», — сообщили в следственном комитете Югры.

В портфеле подростка были таблетки от эпилепсии. Источник сообщает, что мальчик смешивал их с жидкостью для вейпа. Родители знали о том, что их сын использует электронные сигареты, но не ограничивали его в употреблении.