Отопительный сезон в Сургуте окончательно завершится до 1 июня

В многоквартирных домах Сургута с 23 мая завершается отопительный сезон. До 1 июня отопление отключат в социальных учреждениях города, сообщает пресс-служба администрации Сургута в своем телеграм-канале.

«В дошкольных и образовательных учреждениях, а также в больницах и на других социальных объектах подача тепла будет прекращена по заявкам, но не позднее 1 июня», - говорится в сообщении.

После завершения отопительного сезона коммунальные службы города приступят к диагностике тепловых сетей. Это позволит своевременно обеспечить подачу тепла в дома сургутян и соцучреждения к началу следующего отопительного сезона.