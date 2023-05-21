Жители Сургута потеряли деньги при покупке путевок в Абхазию в интернете

В полицию Сургута в разном время обратились трое местных жителей. Все они потеряли деньги при попытке купить путевки в Абхазию, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Один из пострадавших, 41-летний мужчина, рассказал, что решил приобрести путевку на сайте одного из пансионатов в Абхазии. Он узнал в переписке в мессенджере и в разговоре по телефону все детали, а затем перевел 64 тысячи рублей за путевки на троих. Как только оплата прошла, сотрудник пансионата перестал выходить на связь. Путевки сургутянин не получил, деньги ему не вернули.

С аналогичными заявлениями обратились 41-летняя женщина, которая перевела аферистам 71 тыс. рублей, и 33-летняя горожанка. Последняя пополнила счета мошенников на 148 тыс. рублей.

«Как поясняют потерпевшие, позже им удалось найти настоящий сайт пансионата и связаться с менеджерами данного пансионата, которые пояснили, что брони номеров для жителей Сургута отсутствуют», - отметили в пресс-службе полиции.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Виновным, если их поймают, грозит до 5 лет лишения свободы.