Администрация Сургута сообщила о готовности школ к ЕГЭ и ГИА

Сургутские школы к проведению государственных экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов готовы: об этом накануне сообщила директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

«Степень готовности максимальная, — отметила она. — На уровне города проведен Координационный Совет, который решает вопросы подготовки пунктов проведения экзаменов, безопасности, медицинского сопровождения. Мы даем старт основному периоду государственной итоговой аттестации, и уже 24 мая выпускники девятых классов будут сдавать экзамены по отдельным предметам».

Напомним, что первые экзамены начнутся 24 мая — период ГИА и ЕГЭ продлится до 1 июля. В этом году государственную итоговую аттестацию пройдут 4 766 выпускников 9-х классов, ЕГЭ сдадут 2855 человек: среди них выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и выпускники, не завершившие среднее общее образование в предыдущие годы.

Для девятиклассников обязательными предметами остаются русский язык и математика, к ним присоединятся еще два экзамена по выбору. Более 55 процентов школьников в качестве одного из них назвали обществознание, на втором месте по популярности — информатика. Сдавать будут в 18 пунктах проведения экзаменов — они оборудованы металлодетекторами, системами видеонаблюдения, подавления сигналов подвижной сотовой связи и необходимыми помещениями.

Одиннадцатиклассники для сдачи ЕГЭ чаще всего выбирают математику, обществознание и информатику, причем для получения аттестата о среднем общем образования достаточно успешно сдать экзамены по двум предметам — русскому языку, базовой или профильной математике. Для сдачи экзамена уже готовы девять пунктов, которые оборудованы аналогично помещениям, в которых проходит ГИА.

Ожидается, что нынешний экзаменационный период принесет новые медали «За особые успехи в учении» — на них претендуют 133 выпускника, что на десять больше, чем в прошлом году.