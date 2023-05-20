Продолжается федеральное голосование за объекты благоустройства

Голосование за объекты для благоустройства продолжается — к сегодняшнему дню в нем приняли участие порядка 22 тысяч сургутян. Напомним, что собрать нужно 33 тысячи голосов — тогда город получит федеральное финансирование.

Сургутяне могут выбрать четыре общественных пространства, которые будут благоустраивать в 2024 году: сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (второй этап строительства), парк в микрорайоне 8 по улице Республики, 75, сцена в парковой зоне в микрорайоне 20А и спортивная площадка в этом же парке. Работы будут проходить в любом случае, однако если в голосовании примет участие 33 тысячи горожан, то победители его будут дополнительно профинансированы из окружной и федеральной казны.

«Федеральный проект подразумевает участие жителей в выборе объектов благоустройства. При распределении средств будут сравнивать активность горожан на разных территориях. И чтобы получить максимально возможные дополнительные средства в городской бюджет на реализацию проектов, жителям города важно показать заинтересованность в благоустройстве территорий. Само голосование в режиме «онлайн» займет у пользователей несколько минут», – прокомментировал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу: кстати, посмотреть интервью с ним можно на siapress.ru.

Напомним, что голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит на платформе 86.gorodsreda.ru — оно завершится 31 мая.

Проголосовать можно следующим образом:

1. Зайти на платформу по ссылке 86.gorodsreda.ru.

2. Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.

3. Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».

4. Пройти авторизацию через Госуслуги.

5. Выбрать дизайн-проект и проголосовать