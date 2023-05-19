За дни проведения испытаний тепловых сетей сургутянам не придется переплачивать

Температурные испытания тепловых сетей в Сургуте не отразятся на месячных расчетках жителей города. Оплата будет выставлена на основе реальной температуры наружного воздуха в период с 18 по 20 мая, сообщили корреспондентам siapress.ru в пресс-службе СГМУП «ГТС».

«За дни проведения испытаний оплата жителям будет выставлена по среднему и согласно утвержденному температурному графику, то есть реальной температуры наружного воздуха в период с 18 по 20 мая. Данные испытания - наши эксплуатационные затраты», − говорится в ответе организации.

Напоминаем, с 18 по 20 мая в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей в Восточном районе города.