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На расчетках жителей Сургута не отразятся температурные испытания тепловых сетей

За дни проведения испытаний тепловых сетей сургутянам не придется переплачивать

На расчетках жителей Сургута не отразятся температурные испытания тепловых сетей
Фото: ru.freepik.com

Температурные испытания тепловых сетей в Сургуте не отразятся на месячных расчетках жителей города. Оплата будет выставлена на основе реальной температуры наружного воздуха в период с 18 по 20 мая, сообщили корреспондентам siapress.ru в пресс-службе СГМУП «ГТС».

«За дни проведения испытаний оплата жителям будет выставлена по среднему и согласно утвержденному температурному графику, то есть реальной температуры наружного воздуха в период с 18 по 20 мая. Данные испытания - наши эксплуатационные затраты», − говорится в ответе организации.

Напоминаем, с 18 по 20 мая в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей в Восточном районе города.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 187, комментариев: 0
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