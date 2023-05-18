В Сургуте нарастили объемы работ по улучшению качества воды

В Сургуте продолжается большая работа по улучшению качества воды в кранах горожан. Как мы писали ранее, сургутяне получают не очищенную речную, а хорошо подготовленную артезианскую воду из скважин, уходящих вниз на сотни метров. То есть само по себе ее качество отличное, но проблемы начинаются на этапе доставки потребителям. Пока вода идет по трубам, она может собрать образующийся там осадок и огорчить конечного потребителя цветом и запахом. Чтобы минимизировать подобные истории, в городе идет масштабная промывка систем водоснабжения.

План на 2023 год – промыть 28 километров магистральных труб. Это на 40 процентов больше, чем за предыдущий год. Плюс еще под очистку попадут 65 км квартальных распределительных сетей – это на 10 процентов больше, чем в 2022 году. Плюс промывка еще 450 внутридомовых систем. Важно, чтобы очищалась вся система, потому как если у условного «Горводоканала» трубы будут в хорошем состоянии, а в отдельном доме ничего не промывали годами – то вода там окажется грязной. Скоординировать усилия коммунальщиков в этой сфере поручил глава города Андрей Филатов.

«На заседании штаба по вопросам городского хозяйства в октябре прошлого года рассматривался вопрос периодических отклонений от нормативов качества питьевой воды, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский. – Главой города было дано поручение проанализировать обращения и выработать комплекс мер по улучшению качества водоснабжения. Департаментом городского хозяйства совместно с ресурсоснабжающими, транзитными и управляющими организациями проанализированы все обращения граждан. Выявлены микрорайоны, локации, где наиболее часто наблюдались случаи отклонения. Исходя из этого, определен план мероприятий по промывке сетей, обсужден на расширенном совещании с участием всех участников технологической цепочки подачи воды потребителям и утвержден».

Очевидно, что в первую очередь чистить нужно там, где люди жалуются на грязь, даже если сети там промывались недавно. Поэтому одним из первых в очереди оказался комплекс «Возрождение», жители которого оставили много претензий к качеству воды. Заниматься промывкой на этом участке будут целых два месяца.

«Выполняется промывка водовода с использованием сжатого воздуха, который периодически подается в водопровод, заполненный водой. Водовоздушная смесь удаляет отложения в трубопроводах. Далее грязная вода сбрасывается в канализацию, – отметил и.о. заместителя главного инженера СГМУП «Горводоканал» Григорий Бондаренко. – Работы производим до узлов ввода в дома. Приступили в апреле. Поделили территорию большого жилищного комплекса на несколько участков и каждый промываем отдельно. Всего предусмотрено 13 этапов. Сейчас завершается седьмой. Промыто порядка 900 м сетей из 1100 м».

После того, как промывка пройдет на магистральных системах водоснабжения, управляющая компания займется аналогичной работой внутри дома. «Отдельно моем стояки, но чтобы сделать промывку мы должны попасть к собственнику в квартиру, к сожалению, пускают далеко не все», – делится главный инженер управляющей компании «Возрождение» Иван Якунин.

Так или иначе, синхронизация совместных действий по промывке сетей, по мнению специалистов, должна улучшить качество питьевой воды в кранах.

При поддержке администрации Сургута