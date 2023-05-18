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На пересечении Ленина и Свободы в Сургуте появится новое место притяжения людей

Еще один кандидат на голосовании по благоустройству в Сургуте — сквер в центре города

На пересечении Ленина и Свободы в Сургуте появится новое место притяжения людей
Фото администрации Сургута

Постепенно приближается к завершению всероссийское голосование за приоритетные проекты благоустройства, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Оно стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. В Сургуте на это голосование выставлены четыре проекта, и мы завершаем знакомство наших читателей с «кандидатами». На этот раз – подробно про благоустройство сквера на пересечении проспекта Ленина и бульвара Свободы, что недалеко от редакции «Нового Города».

Раньше на том месте находилась компрессорно-насосная станция, но ее снесли, а территорию определили под благоустройство. Как сообщает администрация Сургута, в рамках выставленного на голосование проекта предполагается установить амфитеатр, скамейки, велопарковки, малые архитектурные формы в виде антивандальных зеркальных столбов, стендов для граффити, туалетные модули. Надо сказать, что в этом году на территории этого мини-сквера пройдут работы, за которые сургутяне голосовали в 2022 году. На деньги местного бюджета с федеральной и региональной субсидией планируется подготовить территорию (1,5 тысячи квадратных метров) к основному этапу благоустройства, провести коммунальные сети, проложить тротуары. Работы начались, как только сошел снег.

«В настоящее время выполняется геодезическая разбивка. Первый этап планируется завершить к концу сентября, – рассказывает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. – Чтобы второй этап благоустройства был реализован в первоочередном порядке в следующем году, жителям необходимо проявить активную позицию и поучаствовать в голосовании. Очень важно, чтобы в нем приняло участие как можно больше сургутян. Поэтому призываем жителей сделать свой выбор, потратив совсем немного времени».

Крайне важно преодолеть минимальный порог, после которого федерация возьмет на себя 80 процентов софинансирования проектов-победителей. Жители могут поддержать как сквер на Ленина-Свободы, так и другие три проекта – сквер на улице Республики, 75, а также сцена или спортивная площадка в парке микрорайона 20а. Голосовать можно всем желающим, начиная с 14 лет. При этом надо помнить, что «проигравших» не будет – даже те проекты, которые не наберут большой поддержки, будут исполнены, просто позже, чем победители.

Еще раз напомним механизм. Если вы хотите проголосовать онлайн – нужно зайти на платформу https://86.gorodsreda.ru/, авторизоваться через Госуслуги, подтвердить регион, нажать кнопку «Голосовать», выбрать из списка участвующих муниципалитетов Сургут и поддержать за один из предложенных проектов. Есть и другой способ – найти волонтеров ФКГС, которые регулярно дежурят в «Сургут Сити Молле» и «Союзе», у них есть специальные планшеты, которые позволят вам буквально за пару минут поддержать понравившийся проект. До завершения голосования осталось немногим менее двух недель, стоит поспешить.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 18:46, просмотров: 120, комментариев: 0
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