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​Акция «Ночь музеев» в Сургуте пройдет 20 мая с 16:00 до 22:00

Акция «Ночь музеев» ежегодно привлекает горожан необычным, интересным и разнообразным культурным досугом

​Акция «Ночь музеев» в Сургуте пройдет 20 мая с 16:00 до 22:00
Фото: МКДЦ

Акция «Ночь музеев» ежегодно привлекает горожан необычным, интересным и разнообразным культурным досугом.

Галерея современного искусства «Стерх»

В программе «На ярком берегу Оби» - обзор выставок, арт-занятия, настольная игра, спектакль, музыкальные программы.

В первой части вечера можно познакомиться с выставками художников Нижневартовска и Сургута, поиграть в новую настольную игру-путеводитель «Тут Сургут» (разработка МКДЦ), проявить свои творческие способности в арт-занятиях для детей и взрослых – «Светящийся муксун» (роспись), «Сорока-Ворона» (мотанка), «Небо над Югрой - легенды с рисованием» (скретч), «Ангел весны» (мастерская авторской игрушки Анастасии Ким).

Во второй части вечера - спектакль «Как раз для вас, или Путешествие по русским сказкам» с элементами клоунады, от «Летучего театра». Прозвучат две музыкальные программы –«Tintodeprimavera» (музыка южных стран, от романтизма до постромантизма) и «Музыка как личное кино» (композиторы авторского кинематографа 1980-1990-х годов).

Культурный центр «Порт»

Программа «Мультночь» предлагает театральное представление «От большого взрыва до…»независимого сургутского «Летучего театра», просмотр авторской анимации российского, уральского производства, импровизационную песочную анимацию в тайной темной комнате, просмотр детских мультфильмов, созданных участниками студии мультипликации «Аниматика».

Проявить свои таланты и окунуться в детство взрослые и дети смогут в тематических воркшопах: лепка любимого героя из воздушного пластилина, акварельная живопись и создание ярких иллюстраций с художниками Анастасией Вахмяниной и Евгенией Буториной.

Помимо насыщенной программы гостей ждет прекрасное настроение, которое будут создавать ожившие сказочные персонажи, летняя фотозона для красивых семейных фотографий, интерактивная программа по выставке уральских художников анимации «Случайная последовательность».

Вход – 300 руб. | Тел. для справок – 35-79-28 (ГСИ «Стерх»), 24-25-62 (КЦ «Порт»)

Действует пушкинская карта | Дети до 12 лет – только в сопровождении родителей


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Сегодня в 15:29, просмотров: 245, комментариев: 0
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