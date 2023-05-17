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19-летний мошенник обманул пенсионерку Сургута на 500 тысяч рублей

95-летня сургутянка отдала 19-летнему мошеннику полмиллиона рублей, чтобы спасти внучку

19-летний мошенник обманул пенсионерку Сургута на 500 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

В полицию Сургута обратилась 95-летняя горожанка и рассказала, что отдала мошенникам полмиллиона рублей. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП, а пострадавшей в аварии женщине нужны деньги на лечение. Испугавшись, пожилая сургутянка отдала курьеру сумку с вещами и 500 тысяч рублей, сообщает «ОМЕДИА».

Вскоре полицейские задержали 19-летнего подозреваемого, который забрал у пенсионерки сумку с деньгами. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, парень откликнулся на сайте объявлений на вакансию сборщика заказов.

«Вскоре ему поступил «заказ»: необходимо было забрать сумку у женщины, вещи выбросить, а деньги перевести на указанный счет. Следуя указаниям, фигурант перевел 450 тысяч рублей, оставив себе 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники, задержанный причастен еще к трем аналогичным преступлениям в Сургуте. В общей сложности он перевел мошенникам 970 тысяч рублей, его доход при этом составил 108 тысяч. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 199, комментариев: 0
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