Власти Сургута на основе обращений горожан внесли изменения в 14 маршрутов автобусной реформы

Близится запуск обновленной маршрутной сети общественного транспорта в Сургуте. С 20 мая в городе сократят дублирующие рейсы и введут новые, а также внедрят службу поддержки пассажиров и пересадочные тарифы. По Сургуту будут передвигаться 28 низкопольных автобусов, оснащенные камерами и валидаторами. А также остается семь действующих маршрутов с нерегулируемым тарифом.

«Мы рассматривали предложения, по которым было больше всего обращений от граждан, в том числе учитывались и коллективные заявления. Анализировали их и на основе этого вносили изменения в маршруты. Большой ажиотаж касался дачных маршрутов, которые мы кардинально изменили. Четыре маршрута пришлось вернуть в практически изначальный вариант − 110, 111, 113 и 114. Изменения также коснулись 10 городских маршрутов», − рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Предложения и замечания горожан по организации новой сети рассматривает комиссия при администрации города. В нее входят представители депутатского корпуса, общественники и неравнодушные жители Сургута. Комиссия продолжит свою работу и в дальнейшем.

Центр приема обращений горожан также будет принимать предложения и жалобы сургутян после запуска автобусной реформы. С начала информационной кампании через социальные сети поступило 805 сообщений, в Центр обращения граждан − 1 529 звонков. По итогам рассмотрения вопросов 31% жителей довольны маршрутной сетью, 27% − не удовлетворены и просили оставить все, как есть, но добавить маршруты в новые микрорайоны. А 58% горожан обращались с рассуждениями и уточнениями.

Помимо этого, власти Сургута запустили опрос родителей в школах и детсадах о способах передвижения их детей в учреждения. «Более 29 тысяч родителей школьников прошли опрос. Из них более 8% − едут в школу на автобусах, 15% − пользуются общественным транспортом, передвигаясь на кружки и секции. Около 11 тысяч родителей дошкольников прошли опрос. Из них 6% − возят детей на автобусе, 15% на дополнительные занятия. Мы проанализируем эту информацию и проведем заседание комиссии», − добавила замдиректора департамента городского хозяйства.

Напоминаем, ранее в Сургуте перенесли обновление автобусной сети на 20 мая. Более подробнее о новой маршрутной сети − в горячей теме.