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​Лучший терапевт работает в Сургуте

Сургутянка Изабелла Алатырева признана лучшим терапевтом в Югре

​Лучший терапевт работает в Сургуте
Фото: БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3»

В номинации "Лучший терапевт" в первом этапе Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в 2023 году в ХМАО – Югре победила заведующий взрослой поликлиники БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3» - Алатырева Изабелла Владимировна.

Участковые терапевты – особенная категория специалистов. Круг пациентов, обращающихся к ним, постоянен, поэтому участковых терапевтов можно в какой-то мере считать семейными врачами, так как они знакомы практически со всеми историями болезней пациентов своего участка. Кроме того, участковый врач терапевт знает условия проживания, образ жизни пациентов, наследственные факторы и другие моменты. Объем работы участкового терапевта очень большой: лечение острых заболеваний, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями (не только при явке пациента в поликлинику, но и активный выход на дом), профилактика факторов риска и хронических заболеваний у населения на участке, диспансеризация взрослого населения в соответствии с возрастной категорией, вакцинация населения в соответствии с Национальным календарем прививок, санитарно-просветительская работа.
И если контакт со своим участковым врачом хороший, то такой доктор становится настоящим семейным врачом, знает своих пациентов, и не одно поколение!

Алатырева Изабелла Владимировна окончила Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова в 2001 году по специальности Лечебное дело». Трудовую деятельность начала в качестве врача-интерна на базе Центральной районной клинической больницы города Сургута. После окончания интернатуры июле 2002 года была переведена на постоянное место работы врачом-терапевтом участковым поликлиники.

С января 2007 года по настоящее время работает врачом-терапевтом в Бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №3». В январе 2019 года приказом по учреждению переведена на должность заведующего Взрослой поликлиники. Нопо сей деньне оставляетработу врача-терапевта, являясь совместителем на постоянной основе. 2017 года имеет высшую квалификационную работу по специальности «Терапия». Зарегистрирована в системе непрерывного медицинского образования (НМО), где систематически повышает свой профессиональный уровень путем ознакомления с новыми методиками лечения, оказании неотложной помощи, изучения новых приемов в работе. Являюсь членом Ассоциации работников здравоохранения ХМАО-Югры, членом профсоюзной организации учреждения. Активно принимаю участие в общественной жизни учреждения.

За время работы была награждена Почетными Грамотами и Благодарственными письмами лечебного учреждения, Департамента Здравоохранения ХМАО - Югры, главы города Сургута, Министерства здравоохранения РФ. В 2020году была награждена медалью Профсоюза работников.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 215, комментариев: 0
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