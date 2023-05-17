Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью в июне

С 5 июня авиакомпания Utair запустит новый рейс из Сургута в Анталью. Он вводится в расписании впервые, сообщили на сайте городского аэропорта.

«В летнем сезоне Utair продолжает расширять маршрутную сеть за рубеж и открывает новые рейсы за границу из Ханты-Мансийского автономного округа. Рейс Сургут — Анталья вводится в расписании впервые», − говорится в сообщении.

Полеты на популярный турецкий курорт будут проходит по понедельникам. Вылет из Сургута − в 06:55, из Антальи − в 12:15. Время в пути — 6 часов 20 минут.