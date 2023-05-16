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​Фельдшер Мария Сергиенко признана лучшим парамедиком Югры

В Югре прошел конкурс среди медиков — победителем стала сургутянка

​Фельдшер Мария Сергиенко признана лучшим парамедиком Югры
Фото: Омедиа

Сургутянка Мария Сергиенко названа лучшим парамедиком Югры: старший фельдшер подстанции №2 Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи приняла участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием». Как передает «ОМЕДИА!», конкурс прошел в заочном формате — на него врач представила портфолио и отчет за три последних года работы.

«Мария Александровна у нас работает на станции скорой помощи около 22 лет, из них уже десять лет работает старшим фельдшером, — прокомментировала и. о. заместителя главного врача Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи по медицинской части Наталья Горбунова. — При этом она активно участвует в жизни коллектива, подрабатывает на линии, то есть выполняет дополнительную работу, помимо своих обязанностей, имеет очень много положительных качеств». За ее участие проголосовал весь коллектив станции.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 530, комментариев: 0
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