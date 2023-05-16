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Комсомольский проспект вышел к Сайме

В Сургуте открыли продолжение Комсомольского проспекта

Комсомольский проспект вышел к Сайме
Фото: t.me/filatov_surgut

Движение по новому участку Комсомольского проспекта в Сургуте от улицы Федорова до улицы Кайдалова открылось накануне — таким образом, проспект вышел к парку «За Саймой». Это четырехполосная дорога длиной порядка 400 метров.

Открыли новый объект власти, инвесторы и строители — глава Сургута Андрей Филатов, управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп и соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Это первая дорога в округе, построенная по концессионному соглашению: строители привлекли кредитные средства от «Сбера» на условиях инфраструктурной ипотеки, создали новый объект и будут его содержать в течение пяти лет.

«Строительство комплексное, — отмечает глава города Андрей Филатов. — Помимо укладки дорожного полотна проведена реконструкция сетей электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения, водоотведения и сетей связи. Установлены светофоры, остановочные павильоны. Автобусные маршруты планируем запустить в течение месяца».

Таким образом, жители нескольких микрорайонов получат новые возможности транспортной доступности.


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Сегодня в 08:37, просмотров: 89, комментариев: 0
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