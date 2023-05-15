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Сургутянка Екатерина Бежан стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Сургутянка Екатерина Бежан завоевала золото на Чемпионате мира по тайскому боксу

Сургутянка Екатерина Бежан стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Екатерина Бежан из Сургута завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу, который прошел в Бангкоке. Для взрослых бойцов из Югры это первое достижение подобного уровня, сообщил глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«В Бангкоке среди участников были представители 102-х стран мира. Екатерина провела 3 поединка. Противостояла двукратной чемпионке мира из Швеции, спортсменке из Словакии и многократной чемпионке мира из Хорватии. Итог – золото у России», - написал мэр Сургута.

Он добавил, что теперь у Екатерины есть шанс выступить на Всемирных играх боевых искусств в Саудовской Аравии осенью 2023 года.

Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в Бангкоке с 5 по 12 мая. Российские спортсмены завоевали 26 наград, в том числе 11 золотых медалей.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 512, комментариев: 0
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