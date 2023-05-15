Полный комплект мужских смокингов и женских нарядов получил симфонический оркестр

В рамках празднования 20-летия Сургутская филармония обратилась к депутату окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ирине Урванцевой с просьбой оказать финансовую помощь в обновлении сценических костюмов ведущего коллектива учреждения – Симфонического оркестра.

Ежегодно Симфонический оркестр Сургута исполняет до 30 концертных программ, в том числе городских торжественных мероприятий, филармонических уроков, совместных гастрольных проектов со звёздами всероссийского уровня. В творческом процессе сценические костюмы, несомненно, являются важной частью эстетического образа артистов.

Ирина Александровна с радостью откликнулась на просьбу филармонии и выделила из своего депутатского фонда необходимую для пошива полного комплекта мужских смокингов и женских нарядов сумму. Заказ сургутян безупречно выполнило Екатеринбургское ателье пошива сценической одежды Всероссийского музыкального общества.

Благодаря содействию депутата теперь любой выход музыкантов на сцену запомнится зрителям не только виртуозным исполнением классической музыки, но и обновлённой «классикой» сценического костюма коллектива.

Руководство филармонии и артисты выразили благодарность за столь неравнодушное отношение к высокому искусству и к своему родному городу и пригласили Ирину Александровну на ближайший концерт.

17 мая в 19:00 в Большом зале филармонии состоится премьера концертной программы, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Откроет вечер симфония №1, написанная в ранний период творчества великого композитора. Во втором отделении оркестр исполнит знаменитый Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солистом выступит заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов (г. Казань).