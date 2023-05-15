По вине начинающего водителя в ДТП в Сургуте пострадали четыре человека

В субботу, 14 мая, в Сургуте произошла авария с четырьмя пострадавшими. По предварительной информации, виновником ДТП стал 19-летний водитель «ВАЗ».

«Около 15:30, в городе Сургут, 19-летний водитель «ВАЗ», при развороте от правого края проезжей части, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Toyota», движущимся сзади в попутном направлении. В результате ДТП водитель Лады и три его пассажира: 14, 17 и 22-летние молодые люди получили травмы», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.