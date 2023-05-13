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В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции

Главой транспортной полиции Сургута стал Александр Оглезнев

В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции
Фото: утурфо.мвд.рф

Сургутскую транспортную полицию возглавил Александр Оглезнев. Об этом пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на УТ МВД России по УрФО.

Александр Оглезнев родился в Пристань Свердловской области. В 2005 году окончил Московский государственный открытый университет. В 1999 году вступил на должность оперуполномоченного ОУР Сургутского ЛУВД на транспорте. За четыре года он смог подняться до начальника отдела уголовного розыска, а в 2012 стал заместителем начальника полиции по оперативной работе.

В августе 2022 года Оглезнев занял должность стал врио начальника Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.


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13 мая в 18:37, просмотров: 1475, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
13 мая в 19:41
Однако назначений и перемещений у чиновников и у силовиков в Югре стало столь многочисленны, что неплохо бы Губернатору Югры Н.В. Комаровой завести свой «Придворный календарь».
Чтобы любители могли на досуге, как в «Капитанской дочке » А.С. Пушкина, вот так запросто полистать его на досуге с восклицаниями:
«Смотри-ко генерал-поручик….а у меня в роте был сержантом…. полный кавалер орденов… а бывало мы с ним….» и т.д.
А назначения у нефтяников, у энергетиков, у учителей, у врачей, у социальных работников и других, чьим трудом живет сегодня Югра никого похоже не интересует.
А вот назначение Главного транспортного полицейского в Сургуте многих заинтересовало.
А может в других сферах далеких от коридоров власти и нет кадровой чехарды?
Там может быть люди просто работают?
Может набирают опыта и растут профессионально?
А чиновникам опыт и профессионализм не нужен?
По крайней мере складывается впечатление, что от перемены мест чиновников в Правительстве Югры результат работы Югры в целом из года в год не меняется.
Хотя, для эффективной работы чиновника (по теории), он должен отработать на одном месте, хотя бы пять лет, а после пяти лет (опять же по теории) у него может быть кадровое перемещение.
Если бы кадровая политика в Югре согласовывалась бы с теорией, то возможно и не понадобился в Югре пушкинский «Придворный календарь».
Впрочем, роль «Придворного календаря» сегодня выполняют СМИ в своей новостной ленте.
И некоторым читателям это очень интересно:
«Смотри-ко начальник Сургутского ЛУВД…. а бывало мы с ним….».

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