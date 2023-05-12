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Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы

Кедровый бор в Тундрино признан особо охраняемой территорией

Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы
Фото: https://www.admsr.ru/smi/news/268/382788/

Кедровый бор в Тундрино (Сургутский район), который в последние годы подвергается набегам «шишкарей», получил статус памятника природы регионального значения. Теперь новый статус не позволит всем желающим добывать «дары леса» в свободном доступе. Официально будут утверждены границы территории, занятой памятником природы регионального значения «Тундринский кедровый бор». Об этом сообщается в распоряжении губернатора Югры.

«Наши специалисты по желанию жителей Тундрино инициировали вопрос об объявлении природного комплекса «Тундринский кедровый бор» памятником природы регионального значения. С главой Сургутского района Андреем Трубецким обсуждали этот вопрос еще в 2020 году. Поэтому сейчас имеем положительный результат плановой работы. В рамках реализации проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» департаментом недропользования природных ресурсов Югры данная территория сформирована в особо охраняемую природную территорию», – прокомментировала начальник отдела экологии и обращения с отходами управления жилищного хозяйства и экологии администрации Сургутского района Татьяна Дударенко.

Площадь кедрового бора составляет 212 Га. Последние несколько лет жители Тундрино жаловались на то, что кедровый бор стал территорией для охотников за кедровыми шишками. Причем добывали их неразрешенными способами, повреждая крону вековых деревьев.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 242, комментариев: 0
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