90% аварийного фонда Сургута планируется расселить к 2024 году

В Сургуте к 2024 году планируется полностью завершить программу по переселению из аварийного жилья. Информация об этом была озвучена на заседании штаба по жилью и имуществу под председательством главы города Андрея Филатова.
«Знаковым событием для города станет завершение программы по переселению из аварийного жилья. Причем не только того, что было признано аварийным до 2017 года. Инициативу города поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. И к 2024 году станет возможным расселить 90% всего аварийного фонда. Планируется снести 87 аварийных домов», - сообщает пресс-служба администрации Сургута.
Сейчас основная работа направлена на переселение в район «Марьина гора». На его территории планируется построить 26 многоквартирных домов, две школы, четыре детских сада, спортивный комплекс с бассейном, торговый и медицинский центры. Численность населения микрорайона составит более 18 тысяч жителей.
И они могут радостно отрапортовать на всех самых высоких уровнях, что мол, мы на год раньше запланированного срока ликвидировали аварийное жилье.
Аплодисменты!
Однако, есть и маленькая ложечка дёгтя в огромную бочку мёда.
Почему? Смотрите.
Люди жили в этих деревяшках десятилетиями, а вокруг вас росли кварталы жилых благоустроенных домов со всей социальной инфраструктурой.
Но они как бы жили тоже в благоустроенном жилье и в советское время их даже в очередь на улучшение жилищных условий не ставили.
Что же произошло с ними в условиях рынка с этими?
Правильно. Как и со всеми: они приватизировали это своё жилье. Кто-то может заработал и купил жилье в новых кварталах. Это их право жить в «деревяшке», и новом жилье, или на дачах.
Но парадокс заключается в том, что эти аварийные жилые дома находятся в центре города, в районах с развитой социальной инфраструктурой. И земля эта стала с каждым годом дороже и востребованнее.
И девелоперы уже давно положили глаз на эти земли.
А сегодня вот пазл сложился. Есть выгодоприобретатели. И чем быстрее переселят этих страдальцев и снесут эти аварийные дома, тем быстрее начнётся строиться район КРТ в 1, 2 мкр. Тем быстрее некий предприниматель начнет строить свой «гараж с кафе», вместо снесенной «деревяшки» на Рабочей. Поэтому темпы переселения стали ударными.
Ну, а людей из аварийного жилья куда переселять?
Правильно. На «Марьину гору».
В высотки, , на бывшей промзоне, без социальной инфраструктуры.
Получается, что жильцов аварийного жилья вновь наказывают. Вначале долгим ожиданием сноса.
А сейчас они будут долго ждать, когда эта «Гора» застроится жильем и начнут наконец-то строить социальную инфраструктуру.
А на их обжитое место, естественно, заселятся другие более удачливые люди.
Которые получат сразу и жильё, и социальную инфраструктуру,
Впрочем, из 926 кандидатов на переселение на необустроенную окраину лишь 37 кандидатов наотрез отказались переселяться на «Марьину гору». Остальные смирились.
Вспоминается мне, в связи с переселением, порядки тоталитарного режима. Когда-то у моего тестя, ветерана Великой Отечественной войны, в Тюмени в связи с расширением строительства жилого дома завода №26 Гражданской Авиации снесли его частный дом, построенный им в начале 50-х годов под сталинскую ссуду и по сталинскому проекту строительства частных индивидуальных домов. Тогда решалось все просто.
Решением облисполкома земля изымалась из частного владения, за снесенный дом и насаждения владельцу выплачивалась компенсация и одновременно выдавался ордер на переселение бесплатно в новую благоустроенную квартиру из жилого фонда горисполкома.
Впрочем, для соблюдения каких-то морально- этических норм переселяемым предлагалось на просмотр три ( три, Карл!) вариантов нового благоустроенного жилья в разных районах Тюмени.
Впрочем, все это новое жилье находилось не в центре города.
Но выбор всё-таки был.
В нашем случае, владельцы частного аварийного жилья тоже как будто имеют право на выбор.
А есть ли он - этот выбор?
Есть ли те три варианта переселения в разные районы города Сургута? Три варианта, которые даже антидемократичный, тоталитарный режим предлагал владельцам частного жилья при сносе.
Или альтернативы таки нет.
Есть «Марьина гора» и все.
В случае отказа, включается механизм принудительного переселения, через суд, естественно.
Суд решит и подгоняется машина с грузчиками.
Отключается предварительно накануне э/э, канализация, водопровод и тепло.
И все.
Так, кстати было и при тоталитарном режиме в случае отказа частника от переселения в один из трёх предложенных вариантов благоустроенном жилья.
Как все происходит сейчас?
Не знаю.
Знаю одно, что при демократическом режиме, прежде всего надо бы в районах отселения построить школу, детский сад, поликлинику, открыть магазины и аптеку. И обязательно организовать регулярное движение общественного транспорта.
Это будет демократия. А иначе принудительное переселение.
Опять переселение, как при тоталитарном режиме.
А ударные темпы ликвидацию аварийного жилья в городе - это хорошо.