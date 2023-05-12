16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к переименованию зарубежных брендов?

Хорошо 60.1%

Плохо 26.8%

Не знаю 13.1%

Всего голосов: 168

Комментировать
0
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 мая? // АФИША
Фото: Дом культуры «Невесомость»

13 мая

Концерт кавер-группы «SO GOOD»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 13 мая приглашаем в Невесомость окунуться в мир страшных сказок и оторваться под любимые песни группы «Король и шут». Вас ждет большой сет убойных боевиков про коварного лесника, мстительного конюха, дурака-молниефила, злобного путника-неудачника, угрюмого деда-покойника на самоизоляции и других персонажей из вселенной главной хоррор-панк группы страны в исполнении убойного коллектива «So Good».

Во втором отделении группа сыграет мощную солянку из репертуара «Nirvana», «Rammstein», «Limp Bizkit», «Evanescence», «Red Hot Chili Peppers», «Blur», «Animal Джаz», «Слот», «Порнофильмов» и других банд.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета на предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 16+

Шахматный турнир «Победный май»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время проведения: 16:30.

Приглашаем всех любителей шахмат принять участие в Шахматном марафоне «Победный май» по блицу (5+3)! Особое место в турнире займут ветераны шахматного спорта, для них приготовлен специальный призовой фонд!

Телефон для справок: 58-90-90. Пройти регистрация можно по ссылке. Взнос: 500 рублей. Пенсионеры и ветераны могут участвовать бесплатно. 6+

Мастер-класс по стеклодизайну

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 13:00/15:00/18:00.

В этот раз сургутянам предлагается сделать красивый кулон с летними мотивами.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Необходимо пройти регистрацию по ссылке. 6+

14 мая

Концерт «Улицы мира»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 14:00.

Танец – уникальный язык тела, которому не нужен переводчик. Народный танец может рассказать и показать всю многовековую и многообразную историю общества, в котором он зародился.

Благодаря такому виду искусства как танец, можно узнать национальные особенности народа и для этого вовсе не обязательно покупать билеты на самолёт и преодолевать огромные расстояния. Достаточно просто посетить «улицы мира».

В ходе концерта зрители, сидя на своих местах, совершат настоящее культурное путешествие по разным странам и континентам. Вместе с ведущим-туристом познакомятся с традициями регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. 0+

Выставка «Тут Сургут»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Художники – участники выставки запечатлели Сургут на 430 году существования – его достопримечательности, интересные объекты, городскую среду. 30 авторов, 30 взглядов на город – устремленный в будущее и помнящий прошлое, спокойный и энергичный, суровый и яркий.

Большинство работ были созданы для настольной игры «Тут Сургут», разработанной Многофункциональным культурно-досуговым центром. Настольная игра-путеводитель знакомит с городом, его историей и современной жизнью, предлагает виртуальную прогулку по знаковым местам.

Выставка и игра, как единый проект, поддерживают важный для Сургута тренд – делать город привлекательнее для туристов, интереснее для горожан. Проект «Тут Сургут» работает с образами города, которые важны для его развития, наращивания потенциала, способствует воспитанию городского патриотизма.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Военные профессии. Снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Маленьких горожан познакомят с такой опасной и интересной профессией – снайпер. Дети смогут проверить себя на меткость, а также подробнее узнать об экипировке снайперов.

Телефоны для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета 150 рублей. 3+


нравится (6) не нравится (2)
Сегодня в 12:32, просмотров: 475, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 344 миллиона рублей задолжали арендаторы муниципальной земли в Сургуте 966
  2. Владимир Фризен покинул пост первого замдиректора департамента культуры Югры 594
  3. В Сургуте осудят водителя грузовика за гибель рабочего на территории месторождения 523
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 мая? // АФИША 475
  5. Сургутянин на иномарке сбил 10-летнего велосипедиста 466
  6. На трассе Сургут−Нижневартовск стартовал капитальный ремонт 447
  7. С начала эпидемии в Сургуте и районе зарегистрировали 8 668 случаев инфицирования ВИЧ 425
  8. Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения 420
  9. ​В Сургуте к 2024 году планируется расселить 90% аварийных домов 399
  10. ​В Нижневартовске перекроют улицы ради спортсменов 388
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 2910
  2. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 2730
  3. В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду 2589
  4. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2549
  5. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2266
  6. ​Парад «Под парусами Победы» пройдет в Тюмени 2256
  7. Константин Райкин: «Надо перестать быть дегустатором. Надо просто опьянеть от театра» 2201
  8. ​Uniqlo в России сменит Gloria Jeans 2129
  9. ​В Сургуте на Оби начался ледоход 2075
  10. ​Коронавирус — всё. ВОЗ объявила об окончании пандемии 2073
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6744
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6535
  3. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5705
  4. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5550
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5295
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5222
  7. Эх, жизнь река… 4803
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4462
  9. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4308
  10. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3896

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика