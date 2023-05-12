Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

13 мая

Концерт кавер-группы «SO GOOD»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 13 мая приглашаем в Невесомость окунуться в мир страшных сказок и оторваться под любимые песни группы «Король и шут». Вас ждет большой сет убойных боевиков про коварного лесника, мстительного конюха, дурака-молниефила, злобного путника-неудачника, угрюмого деда-покойника на самоизоляции и других персонажей из вселенной главной хоррор-панк группы страны в исполнении убойного коллектива «So Good».

Во втором отделении группа сыграет мощную солянку из репертуара «Nirvana», «Rammstein», «Limp Bizkit», «Evanescence», «Red Hot Chili Peppers», «Blur», «Animal Джаz», «Слот», «Порнофильмов» и других банд.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета на предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 16+

Шахматный турнир «Победный май»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время проведения: 16:30.

Приглашаем всех любителей шахмат принять участие в Шахматном марафоне «Победный май» по блицу (5+3)! Особое место в турнире займут ветераны шахматного спорта, для них приготовлен специальный призовой фонд!

Телефон для справок: 58-90-90. Пройти регистрация можно по ссылке. Взнос: 500 рублей. Пенсионеры и ветераны могут участвовать бесплатно. 6+

Мастер-класс по стеклодизайну

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 13:00/15:00/18:00.

В этот раз сургутянам предлагается сделать красивый кулон с летними мотивами.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Необходимо пройти регистрацию по ссылке. 6+

14 мая

Концерт «Улицы мира»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 14:00.

Танец – уникальный язык тела, которому не нужен переводчик. Народный танец может рассказать и показать всю многовековую и многообразную историю общества, в котором он зародился.

Благодаря такому виду искусства как танец, можно узнать национальные особенности народа и для этого вовсе не обязательно покупать билеты на самолёт и преодолевать огромные расстояния. Достаточно просто посетить «улицы мира».

В ходе концерта зрители, сидя на своих местах, совершат настоящее культурное путешествие по разным странам и континентам. Вместе с ведущим-туристом познакомятся с традициями регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. 0+

Выставка «Тут Сургут»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Художники – участники выставки запечатлели Сургут на 430 году существования – его достопримечательности, интересные объекты, городскую среду. 30 авторов, 30 взглядов на город – устремленный в будущее и помнящий прошлое, спокойный и энергичный, суровый и яркий.

Большинство работ были созданы для настольной игры «Тут Сургут», разработанной Многофункциональным культурно-досуговым центром. Настольная игра-путеводитель знакомит с городом, его историей и современной жизнью, предлагает виртуальную прогулку по знаковым местам.

Выставка и игра, как единый проект, поддерживают важный для Сургута тренд – делать город привлекательнее для туристов, интереснее для горожан. Проект «Тут Сургут» работает с образами города, которые важны для его развития, наращивания потенциала, способствует воспитанию городского патриотизма.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Военные профессии. Снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Маленьких горожан познакомят с такой опасной и интересной профессией – снайпер. Дети смогут проверить себя на меткость, а также подробнее узнать об экипировке снайперов.

Телефоны для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета 150 рублей. 3+