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Сургутянин на иномарке сбил 10-летнего велосипедиста

В Сургуте автомобилист сбил школьника, проехав на красный свет

Сургутянин на иномарке сбил 10-летнего велосипедиста
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Школьник пересекал проезжую часть на велосипеде, а водитель проехал на «красный» по полосе, предназначенной для встречного движения. Об этом сообщается в УГИБДД Югры.

«48-летний водитель, управляя Toyota, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы», – сообщили в отделении.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 47, комментариев: 0
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