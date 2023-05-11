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​Не Саймой единой. В Сургуте формируется новый полноценный парк в микрорайоне 20А

Рассказываем о двух «кандидатах» на голосовании о благоустройстве в Сургуте

​Не Саймой единой. В Сургуте формируется новый полноценный парк в микрорайоне 20А
Фото администрации Сургута

К своему экватору подошло большое всероссийское голосование за приоритетные объекты благоустройства, которое идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Началось оно 15 апреля, продлится до 31 мая, и от активности жителей того или иного муниципалитета зависит поступление федеральной субсидии на реализацию этих проектов.

На этот раз расскажем про двух «кандидатов» текущего голосования – сцену и спортивную площадку в формирующемся парке микрорайона 20А. В рамках голосования ФКГС это разные проекты, так что если вам понравились оба или вы хотите сделать доброе дело для жителей этой части города – придется выбирать.

«Сцена – это ядро парка. Помимо самого сооружения, здесь будут места для массовых мероприятий, а также тихого отдыха, – рассказывает ведущий специалист отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Сургута Лариса Абубакирова. – Также сцена соединит между собой две территории – со стороны улицы 30 лет Победы и улицы Университетской. Произойдет это за счет устройства пешеходных и велодорожек. В другой части планируется устройство спортивной площадки с баскетбольными и волейбольными стойками. Также будет игровой городок «Космос», места для семейного отдыха. В итоге мы получим еще один просторный и полноценный парк в Сургуте».

При этом не стоит беспокоиться о том, что будет, если один проект внутри парка 20А микрорайона победит, а другой нет (или оба не победят) – представители администрации Сургута уверяют, что исполнена будет каждая инициатива. Главное – набрать нужное количество голосов в целом по городу. Впрочем, не стоит и думать, что на этих двух проектах развитие территории закончится – планы на улучшение этого нового парка обширные, но реализовывать их будут постепенно.

«Я ознакомился со всеми объектами, и по совокупности причин проголосовал именно за проект в микрорайоне 20А, и считаю, что так же следует сделать всем жителям и этого, и ближайших микрорайонов, – поделился мнением молодой сургутянин Андрей Саликов. – Благодаря активности сургутян будет решен вопрос о том, какой объект будет приоритетным для исполнения, и, главное, получит ли город федеральное софинансирование. Повторюсь – я поддержал развитие этого парка потому, что район уже сформировался, рядом построено много домов, и они еще строятся, количество жителей вырастет кратно, так что эта территория будет крайне востребована для отдыха».

Следует напомнить, что на голосование ФКГС в Сургуте выставлены еще два проекта. Один из них – парк на улице Республики, 75. Там предполагается установить игровые комплексы, специальную «волнистую» закольцованную трассу для велосипедистов – памп-трек, а также площадку для настолько тенниса и торговые павильоны. Еще один проект – сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Там появится «скамья-река», зеркальные столбы, стенки для граффити, а главным объектом станет амфитеатр со сценой.

«Дорогие жители Сургута, активизируйтесь, пожалуйста, и отнеситесь более ответственно к данному голосованию, – пользуясь случаем, обратилась к землякам Лариса Абубакирова. – Нам нужно набрать как можно больше голосов, чтобы нам выделили федеральные средства для благоустройства города. Не будьте равнодушными. Для вас и ваших детей в Сургуте появится больше локаций для отдыха и времяпровождения, а проголосовать несложно».

Если вы хотите проголосовать онлайн – нужно зайти на платформу https://86.gorodsreda.ru/, авторизоваться через Госуслуги, подтвердить регион, нажать кнопку «Голосовать», выбрать из списка участвующих муниципалитетов Сургут и проголосовать за один из предложенных проектов. Есть и другой способ – найти волонтеров ФКГС, которые регулярно дежурят в «Сургут Сити Молле» и «Союзе», у них есть специальные планшеты, которые позволят вам буквально за пару минут поддержать понравившийся проект. Но лучше не затягивать – голосование продлится до 31 мая.

При поддержке администрации Сургута


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