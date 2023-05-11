В Сургуте город очищают после долгой зимы

В Сургуте идет большая работа по очистке улиц и общественных пространств от скопившегося за зиму мусора. Традиционные субботники должны были стартовать еще в середине апреля, так как обычно в это время в городе тает снег. Но нынешний сезон оказался более суровым в точки зрения осадков, поэтому убираться в Сургуте начали почти под самый День Победы.

Один из первых субботников прошел у Мемориала Славы, памятника воинам-интернационалистам и монумента ушедшим на фронт сургутянам в районе речпорта – все это в рамках подготовки к торжествам, связанным с Днем Победы. Заниматься наведением порядка вышли работники «Лесопаркового хозяйства», а также сотрудники «Нашего времени», общественники, депутаты и инициативные горожане.

«Территорию очищаем регулярно, но в связи с тем, что долго лежал снег в этом году, уборку начали с субботников. В зимний период мы очищаем памятные плиты, дорожки и территорию у Вечного огня от снега. Летом проводим санитарную обработку. Также мы сделали небольшой косметический ремонт: подклеили отслоившиеся плиты, затерли швы, покрасили скамейки и урны», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«Депутаты с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. Мемориал Славы – место, куда сургутяне приходят семьями, и в любую погоду тут бывают люди самых разных возрастов, – поделился впечатлениями депутат думы Сургута Виктор Рябчиков. – Территория входит в мой избирательный округ, и я уже по депутатскому опыту, а это третий созыв, могу сказать, как меняется отношение людей. Они стали более аккуратны, более бережны. Я сам сюда часто приезжаю, побыть наедине с собой, поразмышлять».

Несмотря на то, что нагрузку по поддержанию порядка на улицах несет МКУ «Лесопарковое хозяйство», традиционно муниципальная власть призывает жителей выйти на общегородской субботник, чтобы совместно очистить Сургут от копившегося в течение зимы мусора. В этом году мероприятие пройдет 12 мая, всех желающих, как обычно, обеспечат необходимым инвентарем, главное – выйти. «Приглашаем всех желающих присоединиться к субботнику», – отметила Ирина Николаенко и добавила, что на мероприятие можно записаться по телефону 95-80-27.

Надо сказать, что и после большого городского субботника нельзя будет облегченно выдохнуть и не вспоминать об этом еще год – все-таки общественные пространства требуют постоянного поддержания чистоты. С 21 мая во всем автономном округе стартует ХХ Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», и в ее рамках пройдут, в частности, экологический субботник «Мой чистый дом – Югра», акция «Сад памяти», мероприятие по сбору мусора на бегу «Югра-плоггинг 2023», «Чистый берег» и многое другое. Сургутяне также смогут присоединяться к любому симпатичному для них экологическому событию.

При поддержке администрации Сургута