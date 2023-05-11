Власти Сургута представили проект нового банного комплекса вместо бывших «Сандунов»

В Сургуте появится современный банно-прачечный комплекс «Городские парильни» вместо бывших «Сандунов». При этом его спектр услуг планируют расширить − здесь расположится ресторан и предусмотрены СПА-услуги. Проект нового банного комплекса показали на заседании штаба по жилью и имуществу.

«Мы часть имущества передаем инвесторам для того, чтобы сформировать другую среду отношения к нему, чтобы появлялся собственник с интересным проектом, чтобы это обогащало город. Первым делом определили подход к муниципальному имуществу, которое не находится в обороте: сохранился ли его функционал, можно ли его сохранить. Далее ищем хозяина и ставим задачу, − отметил глава Сургута Андрей Филатов.− С Центральным рынком уже реализуется проект государственно-частного партнерства, на очереди бывший кинотеатр «Аврора». Станция юннатов – проект, который не может быть чисто коммерческим, здесь нужно сохранить социальную составляющую, и этим летом мы планируем выйти с предложениями».

Директор ООО «Аврора» Анис Алнадави уточнил, что так как здание на улице Декабристов в Сургуте было построено в 90-х, то для его восстановления будет достаточно капитального ремонта. Сейчас работы начались на первом этаже.

Планируется, что «Городские парильни» будут готовы распахнуть свои двери перед сургутянами в сентябре 2024 года. К этому времени планируется закончить ремонт на первом этаже, а в декабре – на втором.