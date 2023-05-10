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В Сургутском районе отметили День Победы

В Сургутском районе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Сургутском районе отметили День Победы
Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе торжественно отметили День Победы. Сначала глава муниципалитета Андрей Трубецкой совместно с главами поселений и председателем Думы Валентином Полторацким принял участие в возложении цветов к мемориалу. Затем для ветеранов в Барсово был организован концерт, на котором прозвучали песни военных лет и слова благодарности.

«Правда в том, что, пожалуй, нет в России семьи, в которую бы эта страшная война не принесла горечь потери. Мы победили, но победили очень высокой ценой, 28 миллионов человек только погибших. Поэтому наша святая обязанность помнить, чтить этот подвиг. И не просто помнить и чтить, а передать эту память детям и внукам. С праздником вас, с Днем Великой Победы!» – поздравил присутствующих глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Пример стойкости, мужества и патриотизма продемонстрировали ветераны подрастающему поколению. Ветераны охотно делились своими историями и рассказывали о тяготах военных лет. Зинаида Скурихина из Солнечного рассказала, как 11 летней девчонкой работала в поле, помогала приближать победу в тылу.

«Всю войну помним, как росли, как после войны жили, помню холод и голод. Работали вручную косили, гребли, урожай собирали, сеяли. Ночью отправят нас с подружкой, несем мешок в сеялку засыпать. Коров пасли от зари до зари. Отец воевал. Письма нам посылал из Берлина, даже медаль за взятие Берлина получил, флаг, когда вешали на Рейхстаг он там был. Потом пришел домой больной уже, заболел и умер», – вспоминает военные годы труженик тыла Зинаида Скурихина.

Сегодня в Сургутском районе проживают 116 ветеранов и приравненных к ним категорий.


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10 мая в 15:31, просмотров: 390, комментариев: 0
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