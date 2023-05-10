Жителя Сургута приговорили к колонии за убийство знакомого на Чернореченском кладбище

В Сургуте 46-летнего местного жителя признали виновным в убийстве знакомого на Чернореченском кладбище. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища «Чернореченское». При совместном распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый избил потерпевшего подручным предметом и нанес ему смертельные ножевые ранения», − говорится в сообщении.

Напоминаем, в феврале 2023 года на Чернореченском кладбище Сургута в летней беседке нашли труп 51-летнего мужчины. На шее пострадавшего было около десяти ножевых ранений.