В Сургут принесло смог из соседних регионов

Сургутяне почувствовали запах гари. В мэрии города сообщили, что смог прилетел из соседних регионов.

«Причиной появления дымки и запаха гари в Сургуте, учитывая юго-западное направление ветра, являются действующие пожары в Тюменской, Курганской и Свердловской областях. На данный момент превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано», – прокомментировали в администрации Сургута.

Горожанам порекомендовали ограничить свое пребывание на улице, пить больше воды, по возможности держать окна закрытыми, минимизировать физическую нагрузку.

Напомним, что на территории Югры с 28 апреля действует особый противопожарный режим.