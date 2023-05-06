Первый этап акарицидных обработок в Сургуте начнется сразу после праздников

От клещей избавимся после майских: сразу после выходных в Сургуте начнется первый этап акарицидных обработок территорий — он пройдет с 11 по 20 мая в соответствии с графиком, опубликованном на сайте администрации города.

График может скорректирован в зависимости от того, какая погода установится на следующей неделе.

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища», — обращаются представители администрации к горожанам, напоминая, кстати, что после противоклещевых обработок не стоит отправляться за ягодами, грибами и прочими дикоросами: их сбор станет возможен только спустя 40 дней после завершения обработки.