Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 мая

Видеотрансляция сказки с оркестром «Приключения Незнайки и его друзей»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

По мотивам трилогии Н.Н. Носова. Веселые, трогательные и поучительные истории о коротышках из Цветочного города – Незнайке его друзьях Тюбике, докторе Пилюлькине, Знайке, Гуньке, механиках Шпунтике и Винтике и их невероятных приключениях и дружбе.

По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по телефону: 52-18-12. Вход свободный. 0+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В ближайшую субботу, 6 мая начинаем второй раунд майских праздников и приглашаем в Невесомость на очередной праздник музыкального безумия - великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором выступят звёзды сургутского шоу-бизнеса и начинающие фрешмены, в частности: группы «СэМ и Ко» и «The Dudes», дуэты «И снова весна» и «Два носка», хип-хоп исполнители Ariven и Полдозы/Outside, сольные артисты Впоискесебя и Валентин, а также Дмитрий Беловидов и Екатерина Горячкина в поэтическом блоке.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

7 мая

Музейное занятие «Звезда Победы»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Страна готовится к одному из самых важных праздников в нашей истории – Дню Победы в Великой Отечественной войне. По всей России пройдут праздничные мероприятия.

Центр патриотического наследия приготовил для вас музейное занятие, на котором вы познакомитесь с орденами и медалями, входившими в систему награждения военнослужащих Красной Армии за их подвиги.

Каждый гость изготовит ко Дню Победы георгиевскую ленту в технике «канзаши».

Телефоны для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета 150 рублей. 3+

Детская «Мафия»

Место проведения: кафе «Ботаника», улица Энергетиков, 12. Время: 11:00.

Ярко, интересно, весело, познавательно откроют Играми дети новую эпоху в Сургуте!

Общение в кругу друг с другом, ораторские навыки, математические расклады, красивые маски и конечно море разных ролей!

Профессиональные ведущие расскажут все правила и проследят за всеми юными горожанами в течении всех игр! Зовите всех детишек на первый общий сбор.

Телефон для справок: 89224234920. 10+

Бесплатные экскурсии в художественном музее

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время совпадает с графиком работы музея.

В преддверии Международного дня музеев приглашаем держателей Пушкинской карты на бесплатную экскурсию!

Купи билет на выставку СХМ по Пушкинской карте и приходи 7 мая в 16:00 на бесплатную обзорную экскурсию по музею

Перечень выставок:

«КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Выставка кукол из собрания музея

«Так она дороже». Персональная выставка сургутского фотохудожника А. Скрипина , в которую вошли произведения, написанные нефтью

«Из собрания СХМ. КУКЛЯНДИЯ» (фотовыставка). Музейные предметы, помещенные в немузейную среду, стали персонажами интересных сюжетов, волшебных сказок. Необычный подход к фотосъемке позволил оживить экспонаты

«Про любовь с юмором». Карикатуры из музейной коллекции иронического искусства

Телефоны для справок: 51-68-10 и 51-68-11. 0+

Джем в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В разгар майских праздников приглашаем в Невесомость на непрерывный трехчасовой джем, который создадут дуэт ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ и все желающие музыканты, а дополнит психоделический видеоарт. Вас ждет лютый микс самой разнообразной музыки от джаза до электроники и от тяжёлых гитар до вокальных импровизаций. Вся эта музыкальная вакханалия будет создаваться прямо на ваших глазах, и вы тоже сможете принять в ней участие.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

8 мая

Спектакль «А зори здесь тихие»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Спектакль по известнейшей повести Бориса Васильева – не просто о маленьком эпизоде большой войны. И не только о невероятном подвиге пятерых зенитчиц, сумевших задержать 16 подготовленных, вооружённых фашистов. В первую очередь, он о ценности и хрупкости человеческой жизни.

Рита, Лиза, Женя, Соня, Галя… Озорные, весёлые, красивые, такие непохожие друг на друга, но столь единые в своем стремлении жить, любить, мечтать… Пять разных характеров, пять разных судеб, пять разных жизней… Жизней, оборвавшихся столь рано. Никто из них не хотел быть героем, но каждая смогла им стать.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: 500 – 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

9 мая

День Победы в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 10:00.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» приглашает всех желающих присоединиться к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В день Победы для гостей откроются тематические площадки, где можно будет послушать песни военных лет, посетить выставки, принять участие в мастер-классах и познавательных программах.

9 мая с 10.00 до 20.00 на территории прозвучит праздничная музыкальная радиопрограмма.

С 10.00 до 18.00 пройдут тематические выставки. Участники выставки «Весна, салют, Победа!» (Дом краеведа) узнают, какой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесла сургутская земля. В школе-музее имени А.С. Знаменского будет работать выставка «Я помню. Я горжусь», которая познакомит посетителей с творческими работами учащихся детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды.

В Доме Ремесел в 12.00 и 14.00 пройдут творческие занятия: мастер-классы по изготовлению сувениров из текстиля и бумаги «Цветы Победы» и «Медаль Победы».

Мастер-класс «Танк» в технике оригами пройдёт в 12.00 и 14.00 в школе-музее им. А.С. Знаменского.

В 12.00 и 14.00 в Доме краеведа будет работать патриотическая программа с мастер-классом «Дорогами Победы».

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Бессмертный автополк

Место проведения: МАУ «Ледовый дворец спорта», Югорский тракт, 40. Время: 16:00.

В День Победы в Сургуте стартует масштабный молодежный «Бессмертный автополк». Колонна из автомобилей и мототранспорта, украшенная знаменами Победы, проедет более 100 км.

В рамках акции участники автопробега смогут разместить на автомобилях портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны и почтить память Героев нашей Родины.

Маршрут автопробега: МАУ «Ледовый дворец спорта» (Югорский тракт, 40) – Мемориал славы – Югорский тракт – Стела Победы (проспект Победы, г. Лянтор).

Для участия в автопробеге необходимо до 7 мая зарегистрировать по ссылке. Правила размещения портретов на автомобиле размещены здесь. 0+

Праздничная программа «Земной поклон Вам, ветераны!»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00.

Сургутяне смогут посетить все выставки парка, попробовать солдатскую кашу и чай из самовара, а также поучаствовать в акции «Бессмертный полк». Также подготовлены различные развлекательные программы.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+