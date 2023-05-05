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Три участка дороги в Сургуте отремонтируют в 2023 году

В Сургуте стартовала дорожная кампания 2023 года

Три участка дороги в Сургуте отремонтируют в 2023 году
Фото: siapress.ru

С 1 мая в Сургуте начался ремонт дороги по проспекту Комсомольский на участке от улицы Геологической до Щепеткина. Это один из трех объектов, которые планируют отремонтировать в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Комплекс работ предусматривает срезку дорожного покрытия, фрезерование, оно идет на данный момент, а далее − укладка асфальта, замена бордюрных камней, установка дорожных знаков, разметка. Также идет ремонт тротуаров по обе стороны Комсомольского проспекта, асфальтирование парковочных мест перед магазинами. По контракту должны сдать объект осенью 2024 года, но мы завершим ремонт где-то в сентябре 2023 года», − рассказал о ремонтных работах по этой улице начальник участка подрядной организации ООО «Автодорстрой» Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, в 2023 году пройдет обновление дороги на улице Бажова (от Островского до проспекта Мира) и продолжится капитальный ремонт по улице Привокзальная. «В этом году мы заканчиваем ремонт чуть более одного километра дороги по улице Привокзальная. Полотно будет приведено в полное соответствие нормам с новыми веяниями организации движения. Все работы в рамках дорожной кампании должны завершиться до 30 октября», − добавил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков. Он также отметил, что вышеназванные улицы заняли лидерские позиции по необходимости в ремонте в рейтинговом голосовании среди жителей Сургута в 2021 году. В этом году планируется аналогичный опрос.

«Тема дорог и их содержание − одна из злободневных, она всегда на повестке. Администрация города уделяет внимание этому вопросу, уже который год выделяются достаточно большие средства на то, чтобы привести в хорошее состояние наши дороги. Этот год не стал исключением. Депутаты Думы традиционно будут участвовать в их реализации, а также в приемке», − подчеркнула депутат Думы города Татьяна Калиниченко.

Вместе с тем, Сургутнефтегаз займется ремонтом трех участков дорог. Первый объект находится на проспекте Мира (от Лермонтова до Островского). Ремонт пройдет в двух направлениях дороги. Второй участок расположен на улице Рационализаторов, а третий − на Пионерной.

Подчеркнем, что в этом году продолжится работа по ликвидации колейности. Ранее стало известно, что ее планируется убрать на 42 участках улиц и дорог на площади почти 80 тысяч квадратных метров. Это на 26 % больше показателя 2022 года.


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05 мая в 15:48, просмотров: 817, комментариев: 0
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