В Сургуте прошел форум по школьному и молодежному инициативному бюджетированию

При поддержке окружного департамента образования и науки, Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации в Сургутском госуниверситете состоялся II Открытый форум с международным участием «Школьное и молодежное инициативное бюджетирование – социальные инновации будущего». Его активными участниками стали представители департаментов молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, образования и науки округа, администраций муниципальных образований региона, российские и зарубежные эксперты в области инициативного бюджетирования, управления финансами, консультанты из крупных городов России и стран ближнего зарубежья – Армении, Казахстана и Узбекистана,а также специалисты образовательных организаций, реализующих практику школьного инициативного бюджетирования на территории нашего региона и других субъектов России. Форум проходил в очном формате с выходом в online.

Представление опыта системной реализации школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) в общеобразовательных организациях Югры, обсуждение перспектив развития школьного и молодежного инициативного бюджетирования, основных направлений работы по вовлечению молодежи, обучающихся среднего профессионального и высшего образования в процессы выдвижения и реализации гражданских инициатив, направленных на преобразование местной социальной инфраструктуры с помощью механизмов инициативного бюджетирования стало главной целью форума.

Инициативное бюджетирование - в числе важнейших практик вовлечения граждан в вопросы государственного и муниципального управления. Об этом стало известно на прошедшем 20 апреля Совете по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации. Поэтому очередным важным шагом в региональном развитии является создание благоприятных условий по привлечению молодежи в процессы выдвижения и реализации гражданских инициатив, направленных на преобразование местной социальной инфраструктуры и окружающей среды с помощью технологии инициативного бюджетирования.

Так, в 2021 году Югра первой в России приняла программу развития и реализовала модель ШкИБ на основе укоренения инициативного бюджетирования в образовательном и воспитательном процессах. По словам первого заместителя директора департамента образования и науки Югры Снежаны Возняк, в ШкИБ была заложена идея педагогизации, то есть использование образовательного процесса для реального формирования проектных знаний, современных компетенций школьников, включения их в школьное самоуправление и присвоения им пространства, в котором они проводят большую часть своей жизни. На сегодняшний день ШкИБ, исходя из концепции, которая утверждена на российском уровне, прошла все свои этапы. «Более 16 муниципальных образований включились в этот процесс, свыше 1 500 ребят прошли обучение в стенах своих школ, подготовлено более 70 интересных проектов. Сегодняшний форум должен стать новой отправной точкой. Я верю, что наш регион, имея такую практику, сможет поделиться своим опытом, услышать мнение региональных и зарубежных экспертов, увидеть точки роста и принять значимые решения, которые позволят нам активно распространять данную инновацию, расширить ее влияние и включить во все аспекты воспитания молодого поколения».

Югра по праву занимает лидирующую позицию по внедрению таких практик в образовательные организации, по привлечению молодежи в этот процесс. Это также отметил руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Владимир Вагин: «Каждый год на конкурс заявляются интересные актуальные проекты из вашего региона – Пыть-Яха, Сургутского района, которые ежегодно становятся победителями! Поэтому хотелось бы, чтобы этот опыт вышел на всероссийский уровень!»

Напомним, в Югре реализован пилотный проект «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Его организационно-методическое сопровождение осуществляет Сургутский госуниверситет. При сотрудничестве с экспертами Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России проводятся: подготовка наставников проектных команд из числа педагогических работников, образовательные интенсивы для школьников 7–10-х классов. При этом практики инициативного бюджетирования в округе реализуются с 2017 года, а участие населения в приоритетном распределении финансов и решении конкретных вопросов, связанных с организацией общественной и социальной жизни в населенных пунктах Югры, стало доброй традицией. К слову, одновременное существование в регионе инициативного бюджетирования для взрослых и школьников позволяет сравнивать эти практики, при чем при всей внешней схожести они кардинально отличаются.

Школьное инициативное бюджетирование, например, решает сразу несколько задач – оно способствует развитию креативного мышления, предпринимательских навыков и проектного обучения, расширяет знания о бюджетной и финансовой грамотности, формирует активную гражданскую позицию у обучающихся. Словом, хороший инструмент для реализации своих идей. Это отлично доказали участники II Регионального конкурса «Лучшие проекты школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов, которыми в этот раз стали: III место – проект школьный коворкинг-центр «Место перемен» (село Казым, Белоярский район), II место разделили авторы проектов из Когалыма – «Новая жизнь музыкальной студии» и «Анонимная композиция – реставрация школьной достопримечательности», I место – «Библиоковоркинг» (Сургутский район). Все лауреаты были удостоены почетных грамот и денежных призов в размере 25, 50 и 100 тысяч рублей. Специального приза удостоена команда школьников из Пыть-Яха, представившая проект «Тактильный уголок для обучающихся начальных классов». За свою инновационную идею ребята получили 50 тысяч рублей! Призеры прошли большой путь – от задумки до воплощения своих смелых идей. Это настоящие инноваторы, двигатели прогресса, которые формируют новую культуру в современном обществе. Они уверенно донесли свои предложения до потенциальной аудитории, рассчитав смету расходов и убедив в необходимости реализации своих проектов должностных лиц. И это только начало!

Поделились своим опытом и представители органов местного самоуправления, профильных департаментов в рамках панельной и экспертной дискуссий по обсуждению направлений развития школьного инициативного бюджетирования региона, перспектив вовлечения молодежи в процессы реализации гражданских инициатив. В своих докладах спикеры отразили особенности методологии инициативного бюджетирования при запуске новых практик молодежного и студенческого сообществ, технологию вовлечения молодежи в дела муниципальных образований, а также рассказали, какое место в молодежной политике нашего округа занимает инициативное бюджетирование.

С 2022 года в федеральных государственных образовательных стандартах приобретение проектных компетенций стало одной из важнейших задач обучения студента в вузе. В Сургутском госуниверситете проектное управление развивается с 2018 года. Три года в СурГУ реализуется проект «Сквозные компетенции проектной деятельности», благодаря которому у студентов формируются компетенции конкурентоспособных выпускников, ориентированных на потребности организаций региона, округа, страны. В том числе, университет вступил в консорциум «Лига вузов проектного обучения», созданный по инициативе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Его цель – создание уникальных практик, форматов, продуктов и подходов к использованию проектной деятельности в вузе.

Одно из главных преимуществ Сургутского госуниверситета – включение проектной деятельности в образовательный процесс. Об этом рассказал ректор Сергей Михайлович Косенок: «С 2020 года в учебные планы образовательных программ специалитета и бакалавриата введена дисциплина «Основы проектной деятельности». Она позволяет заложить как теоретический фундамент, необходимый для грамотной и эффективной работы над проектами, так и выработать умение доводить идею до реализации.Разработана электронная автоматизированная система АИС «Студент СурГУ» с актуальными проектами. Работаем мы и в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Кроме того, в октябре прошлого года в университете был дан старт акселерационной программы «Точка отсчета» СурГУ, в рамках которой разработано 117 стартапов. Один проект получил грант в размере трехсот тысяч рублей, четыре – стали победителями в конкурсе «Миллион на стартап». В апреле этого года в СурГУ стартовала акселерационная программа «Точка отсчета. Социо». В настоящее время мы готовы к внедрению и системы студенческого инициативного бюджетирования. Мы уверены, что вовлечение студентов и молодежи в местное самоуправление, в развитие пространств и территорий – это одна из базовых тем воспитания активного гражданина!»

Таким образом, II Открытый форум стал отличной диалоговой площадкой и стимулом для развития важных и перспективных направлений деятельности для жителей автономного округа.