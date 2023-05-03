Суд обязал чиновников расселить югорчан из аварийного и пострадавшего от пожара дома

Прокуратура помогает семье из сельского поселения Солнечный (Сургутский район) перебраться из аварийного дома в новое жилье. В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом, в котором живут люди, еще в 2018 году признали аварийным. Физический износ его конструкций составил 80%. Кроме того, в ноябре 2022 года в доме произошел пожар.

«‎Несмотря на высокую степень вероятности наступления негативных последствий, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью жильцов, муниципалитетом не проводились мероприятия по переселению жителей из аварийного дома», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор Сургутского района обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие администрации поселения и обязать чиновников незамедлительно расселить семью. Суд иск удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.