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Два врача перинатального центра Сургута признаны лучшими в России

Сотрудники Сургутского окружного центра охраны материнства победили во всероссийском конкурсе врачей

Два врача перинатального центра Сургута признаны лучшими в России
Фото: vis-group.ru

Два врача Сургутского окружного центра охраны материнства и детства стали победителями второго этапа всероссийского конкурса докторов. Отмечается, что всего в перечне было 27 номинаций. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Лучшим акушер-гинекологом признали Юлию Игоревну Майер, врача-гинеколога, гинеколога-ювенолога Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Ирина Геннадьевна Конарева, заведующая отделением консультативно-диагностического центра, врач-гинеколог Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства победила в номинации «За создание нового метода диагностики», – рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.


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30 апреля в 17:11, просмотров: 438, комментариев: 0
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