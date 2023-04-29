Максим Гамецкий из Сургута готовится к соревнованиям по силовому экстриму

Сургутский спортсмен-силач Максим Гамецкий готовится сдвинуть с места вертолет: подготовку к соревнованиям по силовому экстриму рекордсмен уже начал, сообщает «ОМЕДИА». Напомним, что в 2021 году он сдвинул 40-тонный самолет Boeing 737-500 — тогда siapress.ru писал, что горожанин установил рекорд России по truck-pull plane.

«У меня есть звание сильнейшего атлета Тюменской области, самого сильного человека города Сургута, многократно участвовал в чемпионатах России по силовому экстриму, буквально два года назад все-таки решился и установил рекорд России с самолетом, но на этом останавливаться как бы не захотел, идем дальше», — отметил Максим Гамецкий.

Соревнования запланированы на июнь: в рамках подготовки к ним спортсмен тренируется, двигая многотонные самосвалы и проводя дни в тренажерном зале.