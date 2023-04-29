Глава Сургута Андрей Филатов рассказал о программе празднования 9 Мая

День Победы без парадов и салюта: в этом году Сургут отметит 9 Мая камерно, сообщил глава города Андрей Филатов. «Традиционные массовые мероприятия к 9 Мая в Сургуте в этом году проводиться не будут, — отметил он, ссылаясь на решение Оргкомитета. — Это решение не только Сургута, но и региона в целом».

Отменено проведение «Бессмертного полка» — впрочем, это решение приняло руководство всероссийской акции; также вечером не будет традиционного салюта, «однако на набережной Оби в районе Речпорта с 1 по 8 мая в 12:00 будет звучать традиционный «Залп Победы» в рамках акции «Полуденный выстрел», — пишет в соцсетях Андрей Филатов., подчеркивая, что культурная программа праздника останется насыщенной: в городе выступят артисты, будет установлен танк Т-62 в сквере 31 микрорайона, также состоятся традиционные возложения цветов и венков к Вечному огню на Мемориале Славы.