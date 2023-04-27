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В Сургуте сократилось количество дворов для благоустройства с 27 до 18

Власти Сургута готовы полностью профинансировать взятые городом обязательства по благоустройству дворов

В Сургуте сократилось количество дворов для благоустройства с 27 до 18
Фото: администрация Сургута

В Сургуте сокращается число дворовых территорий, которые планируют благоустроить в 2023 году. Изначально количество участков для ремонта насчитывало 27. Сейчас же цифра сократилась до 18 дворов, рассказали на штабе по городскому хозяйству.

«В декабре 2022 года был утвержден перечень. Первоначально в нем находилось 27 дворов, далее он был скорректирован до 25, так как управляющие компании неправильно оформили документацию. В феврале 2023 года две управляющие компании отказались от выполнения работ по благоустройству внутридомовых территорий. После выбыло еще три МКД: два двора по Киртбая, 25 (УК «Запад) и Комсомольский, 15. Жители сами изъявили желание не делать в этом году минимальный перечень, а заявиться с дополнительным на следующий», − сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Отметим, что на сегодняшний день управляющие компании подали полный пакет документов только по двум дворам. «Мы готовы полностью профинансировать взятые городом обязательства по обустройству дворов. Но без желания управляющих компаний этого не сделать. Если не все управляющие компании готовы браться за дворы, надо перенаправить бюджетное финансирование на ремонт внутриквартальных проездов. Оценив ситуацию, думаю, депутаты нас поддержат», − отметил глава города Андрей Филатов.

Между тем, последний срок предоставления полного пакета документов, чтобы власти города могли профинансировать ремонтные работы, − 19 мая.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 334, комментариев: 0
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