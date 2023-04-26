На сургутском водохранилище бесследно пропала 38-летняя женщина

Сегодня, 26 апреля, на сургутском водохранилище спасатели ищут бесследно пропавшую 38-летнюю женщину. На берегу были найдены ее вещи. Поиски женщины проходят с семи утра. Подробности трагедии пока неизвестны, сообщили «Вестнику» в Сургутском инспекторском отделении ГИМС ГУ МЧС России по Югре.

«На место для проведения поисковых работ направлены водолазы Сургутского спасательного центра. По состоянию на 12.00 обследовано более 6 000 квадратных метров акватории. Поиски ведутся на глубине до 15 метров и затруднены наличием на дне строительных материалов и затопленных деревьев», − рассказали в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, ранее в Сургуте нашли тело пропавшего 42-летнего дайвера. Мужчину искали полицейские, волонтеры и водолазы из «Сургутского спасательного центра».